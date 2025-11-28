УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції.

“Український Червоний Хрест взяв участь у круглому столі, організованому Шведським Червоним Хрестом та Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру (SIPRI)... Зустріч була присвячена викликам гуманітарного реагування в Україні, дотриманню міжнародного гуманітарного права та ролі національних товариств у захисті цивільного населення”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Під час дискусії генеральний директор УЧХ Максим Доценко та його заступниця Олена Стокоз наголосили на масштабних гуманітарних наслідках, які виникають через постійні обстріли з боку Російської Федерації, руйнування цивільної та критичної інфраструктури, а також обмежений доступ до прифронтових громад. Вони також розповіли про роль УЧХ як допоміжного партнера держави та підкреслили необхідність посилення потенціалу національних товариств у гуманітарному реагуванні. Окремо представили роботу Українського Червоного Хреста у сфері реагування на надзвичайні ситуації, евакуацій та підготовки до зими та звернули увагу на важливість дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тлі зростання російських атак на цивільне населення. Керівництво УЧХ також торкнулося теми співпраці з партнерами по Міжнародному Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у сфері наукових досліджень щодо викликів, пов’язаних з дотриманням гуманітарних цінностей під час реагування на збройні конфлікти.

“Український Червоний Хрест і надалі відстоюватиме важливість основоположних принципів Руху та продовжуватиме роботу, спрямовану на захист цивільного населення та підтримку людей, які постраждали від війни в Україні”, - зазначили в УЧХ.