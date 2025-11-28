Генштаб повідомив про чергове ураження Саратовського НПЗ, сховищ БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших об’єктів

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Вчергове уражено Саратовський нафтопереробний завод, а також місце зберігання безпілотників та декілька об’єктів протиповітряної оборони на аеродромі "Саки" та райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, повідомляєтеся у п'ятницю в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

З інформацією, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

"Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост". Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється", - повідомляють у Генштабі.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються.

Генштаб ЗСУ повідомляв 14 листопада про ураження пункту базування кораблів противника "Новороссийск" у Краснодарському краї, нафтопереробного заводу у Саратовській області РФ та місця зберігання паливно-мастильних матеріалів в районі Енгельса Саратовської області.