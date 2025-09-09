У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

8 вересня близько першої ночі за місцевим часом в Красноармєйському районі Саратовської області РФ пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як зазначив співрозмовник агентства, внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту - 82 млн. тон на рік.

Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Це третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.

Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями".