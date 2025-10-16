Інтерфакс-Україна
16.10.2025

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони у ніч на четвер, 16 жовтня, уразили Саратовський нафтопереробний завод, одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ та обсягом переробки нафти 4,8 млн тон, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області рф. Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тон", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, цей НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", - зазначили у Генштабі.

За повідомленням Сил спеціальних операцій, які уразили Саратовський НПЗ, "Саратовський нафтопереробний завод" – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть". Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн. Нагадаємо, що ССО уразили цей об'єкт рівно місяць тому, 16 вересня, 2025 року.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, інтенсивність українських ударів по російських нафтогазових об’єктах різко зросла в серпні та вересні 2025 року. З початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ, збільшивши дальність атак, що призвело до дефіциту бензину в кількох регіонах РФ. Перебої з постачанням на заправки виникли у 10 регіонах Росії. За оцінками експертів, у Росії наразі простоюють близько 38% потужностей.

