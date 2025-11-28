Інтерфакс-Україна
ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

В ніч проти п'ятниці був нанесений удар по, ймовірно, аеродрому "Енгельс" Дальньої авіації Повітряно-космічних сил Російської Федерації, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Саратов, Енгельс – росіянам дуже сподобалась нічна атака. На Енгельсі базуються літаки, які наносять удари по Україні", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Коваленко зазначив, що ворог останнім часом веде підготовку до чергового комбінованого удару по Україні.

 

Теги: #цпд #атака #енгельс #саратов

