11:14 03.11.2025

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області російської федерації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф.

Також було завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини.

"Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську", - повідомили в Генштабі.

Як додали у Силах безпілотних систем, Саратовський НПЗ уразили у ніч на 3 листопада оператори 14-го окремого полку БпАК СБС. DeepStrike завдано на відстані близько 600 км від державного кордону України.

