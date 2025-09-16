Інтерфакс-Україна
Події
11:23 16.09.2025

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ) в РФ в ніч на 16 вересня.

"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - повідомляє в Телеграм у вівторок Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #ураження #саратов #нпз

