Інтерфакс-Україна
Події
05:47 28.11.2025

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Російські окупанти планують перемістити 400 українських дітей із тимчасово захопленої території Запорізької області під виглядом відпочинку до Ярославської області, повідомляє Центр національного спротиву.

Російські "адміністрації" на захоплених територіях оголосили про чергову програму "відпочинку" для дітей із Запорізької області - до кінця року понад 400 неповнолітніх мають побувати в Ярославській області.

"За версією російських структур, це нібито частина "межрегіонального обміну", що включає прогулянки по Волзі, спортивні активності та відвідування місцевих музеїв. Проте за фасадом туристичної риторики приховується інший зміст — системне і кероване переміщення українських дітей углиб території РФ", - зазначили в Центрі.

Аналітики ЦНС зазначають, що такі поїздки відбуваються в умовах повної відсутності прозорості та механізмів контролю. Батьки не мають можливості впливати на організацію таких обмінів, міжнародні гуманітарні структури не отримують доступу, а російська сторона наполегливо подає все як туристичні програми, не пояснюючи правових підстав для переміщення неповнолітніх у РФ.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що регіон прийме близько 400 дітей до кінця 2025 року.

"Такі "обміни" - черговий елемент політики інтеграції окупованих територій у російський простір. Під виглядом поїздок відбувається відрив дітей від родинного середовища, створення умов для ідеологічного впливу та поступове звикання до російських інституцій. Для багатьох родин це означає не тимчасовий візит, а ризик тривалої ізоляції та втрати контролю над долею власних дітей", - наголосили в Центрі.

У центрі підкреслили, що фактично Росія продовжує використовувати неповнолітніх як частину ширшої стратегії - формувати лояльність і прив’язаність до держави-агресора, прикриваючи примусові практики мовою "туризму" і "культурного обміну".

"За приємними описами - екскурсії, активності, музеї - приховано головне: системне вивезення дітей із тимчасово окупованих територій і включення їх у простір, контрольований РФ", - підкреслили в ЦНС.

Джерело: https://sprotyv.org.ua/okupanty-vidpravliaiut-400-nepovnolitnikh-z-tot-do-rosiiskykh-rehioniv/

Теги: #діти #запорізька #рф

