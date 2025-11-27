Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі перемовини наступного тижня, зокрема, за його особистою участю, про це він сказав під час вечірнього звернення у четвер.

"Я дякую кожному, хто тисне зараз на агресора, хто захищає Україну від тиску. Ми це дуже цінуємо й бачимо кожне таке зусилля. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене, і ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно. Завжди стоятиме. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному, хто захищає Україну, як себе особисто", - наголосив очільник Української держави.