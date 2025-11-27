Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч делегацій України та Сполучених Штатів наприкінці цього тижня для обговорення, зокрема, заради кращих дипломатичних позицій та гарантій безпеки.

"Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу", - заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

Президент зазначив, що в останні дні триває щільний обмін інформацією та використовується для консультацій із партнерами.

"Цей день, як і кожен день зараз, використовуємо для консультацій із партнерами. Кожен день – обмін інформацією, всіма даними, які потрібні, щоб визначити оптимальні кроки. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально – тривалим миром. Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав", - наголосив Зеленський.