18:54 27.11.2025

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже та обговорив з ней, зокрема, оборонну підтримку Україна та участь Латвії в ініціативі PURL та інших безпекових механізмах.

"Обговорили оборонну підтримку. Цінуємо внесок Латвії в ініціативу PURL. Говорили й про можливості використання механізму SAFE та перспективи спільного виробництва зброї. Латвія є лідером Коаліції дронів. Цього року вона поставила Україні близько 12 тис. безпілотників, і це важлива підтримка для нашого захисту", - написав Зеленський в Телеграмі у четвер.

Також сторони обговорили дипломатичну ситуацію. "Наші позиції спільні – потрібно посилювати санкційний тиск на Росію та продовжувати відповідну роботу з партнерами. Латвія стоїть поруч із нами й стоятиме надалі. Вдячний за незмінність підтримки України", - зазначив Зеленський.

Очільник Української держави подякував Браже за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та нагородив її орденом "За заслуги" II ступеня.

"Дякую за всю допомогу нашому народу, за візит, окремо – за поїздку до Чернігова. Для нас надзвичайно важливо, коли партнери особисто відвідують такі місця, підтримують відбудову наших шкіл, садочків", - зазначив Зеленський.

