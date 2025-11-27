Інтерфакс-Україна
Події
11:51 27.11.2025

Каспаров: Чотири роки Україна б'ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО

Чемпіон світу з шахів і російський опозиціонер Гаррі Каспаров різко розкритикував будь-які спроби схилити Україну до миру на несправедливих умовах.

"Якщо б не Україна, російські танки вже стояли би в Польщі. Чотири роки Україна б’ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО?" - заявив Каспаров на Галіфаксському міжнародному форумі безпеки. Відеозапис опублікували в YouTube форуму 21 листопада.

"Це найкраще шоу, на яке Путін може сподіватися. Жодної відповідальної відповіді. Це не питання, скільки у тебе військ чи амуніції - це питання, чи ти готовий боротися і вмерти. О, це чудово - ви маєте канадську бригаду в Латвії. Який у неї мандат? Вони стрілятимуть, якщо росіяни перетнуть кордон? Ми знаємо відповідь. Ви будете радитись..." - сказав він

"Як ми можемо серйозно говорити про угоду, яку уклав бізнес-партнер Трампа? Це справжня угода, яка підтримує родину Трампа і продає Україну? Як ми можемо серйозно обговорювати, що Україна має віддавати території, які рятують Європу?", - задав Каспаров риторичне питання.

"НАТО не існує. Це фейк. Н-А-Т-О. Чотири літери", - сказав він. На його думку, НАТО створювалось, щоб боротися лише в одній війні. "В одній війні. Щоб врятувати Європу від російської агресії. (…) Україна – єдина країна, яка втілює призначення НАТО. І ми винні їм все. Як росіянин, я теж відчуваю свою провину, тому я не можу радити йому показати Трампу середній палець".

"Ми маємо все. Військові, політичні, економічні сили на нашому боці. І ми все одно програємо цю війну. Завдяки Україні росія не реалізує мрію путіна - відновлення російської імперії. Але якщо Україну змусять піти на цю угоду - Путін здійснить свою мрію. І тоді, хлопці, ви наступні. Але ви не готові боротися."

