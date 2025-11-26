Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

Фото: поліція Києва

За рік після набуття чинності закону, що запровадив механізм декларування знайденої або отриманої громадянами вогнепальної зброї, українці задекларували понад 15 тисяч одиниць зброї та 7,7 мільйона боєприпасів, ще 398 одиниць зброї добровільно здали державі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"За перший рік дії закону громадяни задекларували понад 15 тисяч одиниць зброї та 7,7 мільйона боєприпасів. До поліції із повідомленням про знайдену зброю звернулися понад 13,7 тис. людей, переважно з прифронтових регіонів та Києва. Крім того, українці добровільно здали державі 398 одиниць зброї, з них 171 автомат і кулемет, а також понад 68,3 тис. боєприпасів", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що Україна впровадила законодавчо врегульовану процедуру декларування зброї в умовах активної війни. Усі інші країни запроваджують подібні механізми лише в повоєнний період.

МВС нагадали, що 25 листопада 2024 року набув чинності Закон №3899-ІХ, який уперше запровадив механізм декларування знайденої або отриманої громадянами вогнепальної зброї. Він звільняє від кримінальної відповідальності та дозволяє легально зберігати зброю до завершення воєнного стану.