Чотири дитини загинули в пожежі на Черкащині, матері повідомлено про підозру

В Черкаській області внаслідок пожежі в житловому будинку загинули четверо малолітніх дітей, ще двоє отримали опіки, - матері, яка залишила дітей без нагляду, повідомлено про підозру, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"22 листопада в селі Осітна Уманського району Черкаської області сталася пожежа в житловому будинку, унаслідок якої загинули четверо малолітніх дітей. Ще двоє у лікарні з опіками", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, мати залишила вдома без нагляду шістьох дітей, а поки її не було, у будинку спалахнув вогонь.

"Загиблі діти: двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців. Двоє постраждалих дітей восьми та десяти років перебувають під наглядом медиків. Ще одна дитина, 12-річна дівчинка, на момент трагедії гостювала у рідних", - уточнюють в прокуратурі.

В повідомленні зазначається, що розслідування ведеться одразу за кількома статтями КК України, серед яких умисне вбивство малолітніх, порушення пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей та злісне невиконання батьківських обов’язків (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 270, ст. 166; ч. 3 ст. 367).

Матері вже повідомлено про підозру за ст. 166 КК України - злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми, що спричинило їхню смерть.

"Також перевіряють дії соціальних служб, адже сім’я перебувала на обліку", - інформують в Офісі генпрокурора.