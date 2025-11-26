Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 26 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили, серед іншого, завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс", що в Чебоксарах, республіка Чувашія (РФ), повідомив Генштаб ЗСУ.

"Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті… Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Крім того, українські безпілотники у н.п. Василівка (тимчасово окупована територія (ТОТ) Запорізької області) уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі.