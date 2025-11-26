Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

Україна загалом готова розглянути 28-пунктний мирний план адміністрації Трампа, але категорично не погоджується з трьома ключовими вимогами: обмеженням чисельності Збройних сил, поступками територій на Донбасі та відмовою від намірів вступу до НАТО, повідомляє CNN.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував результати переговорів як "величезний прогрес", а держсекретар Марко Рубіо назвав їх "дуже позитивними", зазначивши, що "пункти, які залишилися, не є непереборними". Під час зустрічі американського військового представника з російськими посадовцями в Абу-Дабі також прозвучала заява, що "українці погодилися на мирну угоду", хоча залишаються деякі технічні деталі.

"Щодо більшості пунктів, все ще є щонайменше три питання, в яких існують серйозні розбіжності. Серед таких питань - територіальне: йдеться про частину Донбасу, включно з "фортифікаційним поясом" укріплених міст і селищ, важливих для безпеки країни; Друге – чисельність армії. США пропонували обмежити війська 600 тисячами військових, проте Київ обговорює вищу цифру та наполягає на додаткових змінах; Третє – відмова від намірів вступити до НАТО, що українська сторона вважає неприйнятною", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляося, раніше CNN, опираючись на українське джерело, що причетне до переговорного процесу зазначало, що у переговорах між США та Україною щодо нового мирного плану досягнуто прогресу, проте залишаються три ключові питання, щодо яких сторони ще не дійшли згоди.

""Консенсусу" було досягнуто за більшістю пунктів, але існує щонайменше три ключові питання, де розбіжності зберігаються. Щодо чутливого питання про те, чи має Україна поступитися територіями, які були анексовані, але ще не підкорені Росією, рішення поки не ухвалено", - зазначалось в повідомленні.