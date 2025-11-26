Інтерфакс-Україна
Події
08:21 26.11.2025

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

2 хв читати
Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів
Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув аудіозапису, опублікованого Bloomberg, на якому головний спецносланник США Стів Віткофф пояснює помічнику Путіна Ушакову те, як потрібно звертатися до американського лідера, але назвав подібні дії звичайною частиною переговорного процесу.

"Ну, я не чув. Ні, але це стандартна річ, знаєте, бо він мусить продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що він… це те, що робить. Це те, що він робить, це те, що робить укладач угод", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One.

Він додав, що подібний підхід є "стандартною формою переговорів" і, за його словами, Віткофф "говорить те ж саме Україні", оскільки "кожна сторона має дати щось натомість".

Як повідомлялося, в ніч на 26 листопада агентство Bloomberg опублікувало стенограму, на котрій спеціальний представник США Стів Віткофф минулого місяця обговорював із помічником Путіна Юрієм Ушаковим можливість підготовки мирного плану для України та давав поради щодо того, як Путіну варто вести переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Віткофф тоді запропонував Ушакову розглянути організацію дзвінка між Трампом і Путіним перед запланованою зустріччю президента України Володимира Зеленського у Білому домі: "Зеленський приїжджає до Білого дому в п’ятницю (17 жовтня – ІФ-У), я буду там, бо вони хочуть, щоб я був, але думаю, якщо можливо, ми проведемо дзвінок з вашим босом до цієї п’ятничної зустрічі".

Після переговорів з Ушаковим Віткофф зустрівся з спецпредставником Путіна Кірілом Дмітрієвим у Маямі. Вони обговорювали позицію Москви щодо мирної пропозиції та погоджували, наскільки жорстко Росія має відстоювати свої вимоги. Пізніше, 29 жовтня, Дмітрієв і Ушаков провели телефонну розмову, у якій обговорювали ризики непорозуміння з боку США і можливі компроміси, які дозволять рухатися до угоди.

Дмітрієв висловив упевненість, що навіть якщо американська сторона не прийме повністю версію Росії, вона може погодитися на щось близьке до неї, а він особисто дотримуватиметься вказівок Кремля: "Ні, дивіться, мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою, але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї".

В свою чергу Дмітрієв стверджує, що опублікована розмова з Ушаковим - це начебто фейк. "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", – написав Дмітрієв у соцмережі X.

 

Теги: #план #розмова #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 26.11.2025
Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

08:02 26.11.2025
Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

07:43 26.11.2025
Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

01:09 26.11.2025
Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

23:42 25.11.2025
Україна та Британія обговорили посилення оборонної співпраці та розгортання сил стримування Коаліцією охочих — ОП

Україна та Британія обговорили посилення оборонної співпраці та розгортання сил стримування Коаліцією охочих — ОП

19:51 25.11.2025
Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

18:48 25.11.2025
Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

17:25 25.11.2025
Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

16:14 25.11.2025
Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

00:25 25.11.2025
Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

ОСТАННЄ

Рубіо назвав фейком інформацію про нібито заяву Дрісколла щодо неминучої поразки України у війні з РФ

Понад 280 тис. родин з прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату е/е - Свириденко

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 125 од. спецтехніки

26 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА