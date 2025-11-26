Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув аудіозапису, опублікованого Bloomberg, на якому головний спецносланник США Стів Віткофф пояснює помічнику Путіна Ушакову те, як потрібно звертатися до американського лідера, але назвав подібні дії звичайною частиною переговорного процесу.

"Ну, я не чув. Ні, але це стандартна річ, знаєте, бо він мусить продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що він… це те, що робить. Це те, що він робить, це те, що робить укладач угод", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One.

Він додав, що подібний підхід є "стандартною формою переговорів" і, за його словами, Віткофф "говорить те ж саме Україні", оскільки "кожна сторона має дати щось натомість".

Як повідомлялося, в ніч на 26 листопада агентство Bloomberg опублікувало стенограму, на котрій спеціальний представник США Стів Віткофф минулого місяця обговорював із помічником Путіна Юрієм Ушаковим можливість підготовки мирного плану для України та давав поради щодо того, як Путіну варто вести переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Віткофф тоді запропонував Ушакову розглянути організацію дзвінка між Трампом і Путіним перед запланованою зустріччю президента України Володимира Зеленського у Білому домі: "Зеленський приїжджає до Білого дому в п’ятницю (17 жовтня – ІФ-У), я буду там, бо вони хочуть, щоб я був, але думаю, якщо можливо, ми проведемо дзвінок з вашим босом до цієї п’ятничної зустрічі".

Після переговорів з Ушаковим Віткофф зустрівся з спецпредставником Путіна Кірілом Дмітрієвим у Маямі. Вони обговорювали позицію Москви щодо мирної пропозиції та погоджували, наскільки жорстко Росія має відстоювати свої вимоги. Пізніше, 29 жовтня, Дмітрієв і Ушаков провели телефонну розмову, у якій обговорювали ризики непорозуміння з боку США і можливі компроміси, які дозволять рухатися до угоди.

Дмітрієв висловив упевненість, що навіть якщо американська сторона не прийме повністю версію Росії, вона може погодитися на щось близьке до неї, а він особисто дотримуватиметься вказівок Кремля: "Ні, дивіться, мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою, але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї".

В свою чергу Дмітрієв стверджує, що опублікована розмова з Ушаковим - це начебто фейк. "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", – написав Дмітрієв у соцмережі X.