Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодного конкретного дедлайну для досягнення можливої угоди щодо України, зазначивши, що кінцевим терміном для нього є завершення бойових дій.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи поїздка Віткоффа до Росії наступного тижня означає скасування раніше озвученого терміну до Дня подяки, Трамп заперечив наявність будь-якого графіка.

"У мене немає дедлайну. Просто, знаєте, дедлайн для мене — це коли все закінчиться. І я думаю, що всі втомилися боротися в цей момент. Вони втрачають занадто багато людей", — сказав він на борту літака Air Force One.