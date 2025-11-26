Інтерфакс-Україна
Події
08:02 26.11.2025

Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України

1 хв читати
Трамп заявив, що не має дедлайну для можливої угоди щодо України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодного конкретного дедлайну для досягнення можливої угоди щодо України, зазначивши, що кінцевим терміном для нього є завершення бойових дій.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи поїздка Віткоффа до Росії наступного тижня означає скасування раніше озвученого терміну до Дня подяки, Трамп заперечив наявність будь-якого графіка.

"У мене немає дедлайну. Просто, знаєте, дедлайн для мене — це коли все закінчиться. І я думаю, що всі втомилися боротися в цей момент. Вони втрачають занадто багато людей", — сказав він на борту літака Air Force One.

 

Теги: #план #трамп #дати #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 26.11.2025
Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

08:21 26.11.2025
Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

07:43 26.11.2025
Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

Трамп заявив, що документ щодо України було скорочено з 28 до 22 пунктів і він є лише концепцією, а оцінки територій залежать від ситуації на фронті

01:09 26.11.2025
Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

19:51 25.11.2025
Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

18:48 25.11.2025
Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

00:08 21.11.2025
США розраховують, що Зеленський погодиться на мирний план до 27 листопада - ЗМІ

США розраховують, що Зеленський погодиться на мирний план до 27 листопада - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

ОСТАННЄ

Рубіо назвав фейком інформацію про нібито заяву Дрісколла щодо неминучої поразки України у війні з РФ

Понад 280 тис. родин з прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату е/е - Свириденко

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 125 од. спецтехніки

26 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

На посилення обороноздатності Сумщини спрямовано понад мільярд гривень — ОВА

Імпорт російської нафти Індією у грудні впаде до мінімуму за три роки – ЗМІ

Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА