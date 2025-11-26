Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

Спеціальний представник США Стів Віткофф минулого місяця обговорював із помічником Путіна Юрієм Ушаковим можливість підготовки мирного плану для України та давав поради щодо того, як Путіну варто вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого є аудіозапис телефонної розмови.

Згідно з цим записом, Віткофф повідомив Ушакову, що США можуть розробити план подібний до 20-пунктового мирного плану, який раніше був узгоджений із Трампом перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

"Ми склали 20-пунктовий план Трампа разом — це був 20-пунктовий план миру, і я думаю, можливо, ми зробимо щось подібне з вами", – сказав він.

Віткофф також запропонував Ушакову розглянути організацію дзвінка між Трампом і Путіним перед запланованою зустріччю президента України Володимира Зеленського у Білому домі: "Зеленський приїжджає до Білого дому в п’ятницю, я буду там, бо вони хочуть, щоб я був, але думаю, якщо можливо, ми проведемо дзвінок з вашим босом до цієї п’ятничної зустрічі".

Ушаков уточнив, чи буде "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу, на що Віткофф відповів: "Так". Він додав, що така розмова могла б стати "дуже гарним дзвінком" і наголосив на повазі до обох сторін: "Можливо, він скаже президенту Трампу: ви знаєте, Стів і Юрій обговорили дуже подібний 20-пунктовий план миру, і це може бути щось, що ми вважаємо здатним трохи зрушити справу вперед. Ми відкриті до такого роду речей".

Ушаков, схоже, прийняв поради на озброєння, відповівши, що Путін "побажає привітати" Трампа та відзначити його як "справжню людину миру". Віткофф також зазначив, що Росія завжди прагнула до мирної угоди, а його власне завдання — створити можливості для прогресу: "Я знаю, що потрібно, щоб укласти мирну угоду. Донецьк і, можливо, обмін територіями десь. Але я кажу: замість того, щоб говорити як усі, давайте говорити більш реально. Бо я думаю, що ми дійдемо до угоди тут".

За інформацією видання, розмова Віткоффа з Ушаковим стала частиною підготовки до 28-пунктового мирного плану, який США намагаються схилити Україну прийняти як основу для угоди. Після дзвінка Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову, яку президент США назвав "дуже продуктивною", і заявив про плани зустрітися з російським лідером у Будапешті.

Згідно з початковими умовами, Україна мала б відійти з частин східного Донбасу, а Москва отримала б фактичне визнання своїх претензій на Крим, Луганськ і Донецьк, тоді як більшість решти фронту, включно з Херсоном і Запоріжжям, залишалася фактично замороженою.

Віткофф радив Ушакову, що Путін міг би під час дзвінка з Трампом привітати його з угодою про мир у Газі, висловити повагу до американського президента як людини миру та використати це як вступ до подальших переговорів. Він також пропонував, щоб Путін згадував узгоджені кроки зі США і посилався на подібність із 20-пунктовим мирним планом.

Після переговорів з Ушаковим Віткофф зустрівся з спецпредставником Путіна Кірілом Дмітрієвим у Маямі. Вони обговорювали позицію Москви щодо мирної пропозиції та погоджували, наскільки жорстко Росія має відстоювати свої вимоги. Пізніше, 29 жовтня, Дмітрієв і Ушаков провели телефонну розмову, у якій обговорювали ризики непорозуміння з боку США і можливі компроміси, які дозволять рухатися до угоди.



Дмітрієв висловив упевненість, що навіть якщо американська сторона не прийме повністю версію Росії, вона може погодитися на щось близьке до неї, а він особисто дотримуватиметься вказівок Кремля: "Ні, дивіться, мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою, але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близько до неї".



В свою чергу Дмітрієв стверджує, що опублікована розмова з Ушаковим - це начебто фейк. "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", – написав Дмітрієв у соцмережі X

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/witkoff-advised-russia-on-how-to-pitch-ukraine-plan-to-trump