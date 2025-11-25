Інтерфакс-Україна
Події
23:14 25.11.2025

Міністр Сухопутних військ США Дрісколл цього тижня відвідає Київ — Єрмак

1 хв читати

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл уже цього тижня відвідає Київ, під час телефонної розмови сторони обговорили подальші кроки для прискорення процесу завершення війни.

"Дякую за предметність і конструктив! Як і визначено Президентом Трампом, уже цього тижня очікуємо пана міністра Сухопутних військ у Києві, і готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття", — зазначив Єрмак у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що "є хороша основа, зроблена в Женеві, і Президент Зеленський та вся команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу".

"Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Зустріч президентів буде підготовлена з нашого боку ґрунтовно й оперативно", - інформує Єрмак.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social раніше зазначив, що спеціальний посланник США Стів Віткофф має зустрітися з президентом РФ у Москві, тоді як міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл проведе зустріч із представниками України. Перебіг переговорів Трамп відстежуватиме разом із віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, військовим міністром Пітом Гегсетом та главою апарату Білого дому Сьюзі Уайлс.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/7177

Теги: #дрісколл #зустріч #сша

