Інтерфакс-Україна
Події
23:04 25.11.2025

У переговорах США та України щодо мирного плану залишаються невирішеними три ключові незгоди - ЗМІ

У переговорах між США та Україною щодо нового мирного плану досягнуто прогресу, проте залишаються три ключові питання, щодо яких сторони ще не дійшли згоди, повідомляє CNN опираючись на українське джерело, що причетне до переговорного процесу.

""Консенсусу" було досягнуто за більшістю пунктів, але існує щонайменше три ключові питання, де розбіжності зберігаються. Щодо чутливого питання про те, чи має Україна поступитися територіями, які були анексовані, але ще не підкорені Росією, рішення поки не ухвалено", - зазначено в повідомленні.

Щодо пропозиції обмежити чисельність української армії до 600 тис. осіб — цифри, передбаченої в 28-пунктовому плані, який було оприлюднено минулого тижня, — джерело повідомило CNN, що запропоновано нову цифру, але Київ хоче внести додаткові зміни, перш ніж погодиться.

Щодо питання відмови України від прагнення стати членом НАТО, джерело повідомило CNN, що така вимога неприйнятна. Така поступка створила б "поганий прецедент", фактично надаючи Росії право вето щодо НАТО, хоча вона навіть не є його членом.

"Було б дуже неправильно казати, що наразі ми маємо версію, яку прийняла Україна", — сказало джерело виданню.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що українська переговорна команда продовжує роботу над текстом документа, який був напрацьований спільно зі Сполученими Штатами в Женеві.

Джерело: https://www.cnn.com/world/live-news/russia-ukraine-us-peace-plan-trump-11-25-25?post-id=cmiewm60000003b6ppva1rwmp

Теги: #план #сша #розбіжності

