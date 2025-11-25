Інтерфакс-Україна
22:47 25.11.2025

Шмигаль обговорив із заступницею Генсека НАТО підтримку України та наслідки атаки на Київ

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із заступницею Генерального секретаря НАТО Радмілою Шекеринською, щоб обговорити поточну підтримку України та наслідки нічної російської атаки на столицю.

Шмигаль поінформував представницю Альянсу про наслідки атаки та окреслив ключові потреби українських воїнів. Сторони обговорили подальші шляхи забезпечення сталої підтримки Сил оборони з боку НАТО.

За словами міністра, підтримка Альянсу є критично важливою для України: "Подякував за дієві механізми, які підсилюють нашу обороноздатність та допомагають відбивати російські удари, зокрема за ініціативу PURL".

"Окремо подякував за конструктивну роль НАТО у форматі "Рамштайн", у підготовці українських військовослужбовців та розвитку мережі реабілітаційних центрів", — зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі також було оглянуто реформи, які впроваджує Міністерство оборони для поглиблення взаємосумісності та кооперації з країнами-членами Альянсу.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12012

Теги: #нато #зустріч

