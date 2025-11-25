Інтерфакс-Україна
Події
21:50 25.11.2025

Трамп готовий зустрітися із Зеленським та Путіним після фіналізації мирної угоди щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним лише після того, як мирна угода щодо припинення війни буде остаточно узгоджена або перебуватиме на завершальній стадії, повідомив він у соцмережі Truth Social.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Президентом Зеленським і Президентом Путіним незабаром, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або перебуватиме на завершальній стадії", — наголосив Трамп.

Трамп зазначив, що за останній тиждень його команда досягла "величезного прогресу" у підготовці мирного плану. Розроблений США початковий документ із 28 пунктів був доопрацьований за участю української та російської сторін, і наразі залишилося "лише кілька пунктів" із розбіжностями: "Початковий мирний план з 28 пунктів, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований за участю обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

За його словами, спеціальний посланник США Стів Віткофф має зустрітися з президентом РФ у Москві, тоді як міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл проведе зустріч із представниками України. Перебіг переговорів Трамп відстежуватиме разом із віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, військовим міністром Пітом Гегсетом та главою апарату Білого дому Сьюзі Уайлс.

 

Теги: #угода #зустріч #сша

