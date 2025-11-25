Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Трампом "якнайшвидше" – можливо, до Дня подяки – щоб остаточно узгодити спільну угоду між США та Україною про умови припинення війни, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я сподіваюся, що візит президента Зеленського відбудеться якомога швидше, тому що... це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію по закінченню цієї війн. Тому що Трамп може сказати: "Дивіться, це підтверджено і узгоджено, наша позиція з українцями. Ми її підтримуємо і продовжуємо вести переговори з росіянами"", - заявив Єрмак в інтерв'ю Axios по Zoom у вівторок вранці.

Зазначається, що американські та українські чиновники досягли принципової згоди з більшості аспектів плану, який був суттєво змінений порівняно з початковим 28-пунктним пропозицією США. Але Зеленський хоче обговорити питання територіальних поступок безпосередньо з Трампом, сказав Єрмак.

Американський чиновник підтвердив, що з українцями велися переговори про зустріч цього або наступного тижня, але сказав, що дата ще не визначена.

Трамп виїде з Вашингтона у вівторок ввечері на День подяки і планує залишитися в Мар-а-Лаго до неділі. Єрмак сказав, що проведення зустрічі в період свят може мати символічне значення.

Єрмак також зазначив, що головна розбіжність, яку мають подолати президенти, стосується території. 28-пунктний план обіцяв Росії додаткову територію, крім тієї, яку вона контролює зараз, що викликало сильну негативну реакцію з боку України.

Аргумент США полягав у тому, що поточний хід війни свідчить про те, що втрата Україною території – це лише питання часу.

За винятком конкретних питань, зокрема територіального, які Зеленський хоче обговорити з Трампом, Єрмак заявив, що поточний проект відповідає інтересам України та поважає її червоні лінії.

Одним з ключових питань, включених до нового проекту, є гарантії безпеки, які США та їхні європейські союзники нададуть Україні.

"Я вважаю, що зараз він виглядає дуже солідним. Я вважаю, що це історичне рішення президента Трампа та Сполучених Штатів – надати ці потужні гарантії безпеки, яких Україна ніколи раніше не мала", – сказав Єрмак, коментуючи пункти щодо гарантій безпеки.

Він зазначив, що гарантії безпеки будуть "юридично зобов'язуючими" і що з боку США була "позитивна реакція" на ідею закріпити їх у офіційному договорі.

Попередній проект закликав США і НАТО розглядати тривалий російський напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту". Спочатку план США передбачав, що Україна відмовиться від членства в НАТО і присутності військ НАТО на своїй території в обмін на гарантії безпеки. Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від конституційного зобов'язання рухатися в напрямку НАТО в майбутньому, але додав: "Ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".

Нинішній проект має 19 пунктів, з яких вилучено питання, що не мають прямого стосунку до миру в Україні, а кілька інших пунктів було змінено, щоб вони були більш прийнятними для Києва.

"Моя пропозиція – забути про 28 пунктів. Життя змінюється так швидко, що зараз я вважаю це минулим. Це чудово, що наші партнери підтримують нас, слухають нас і працюють над створенням плану, який буде прийнятним для України", – сказав Єрмак.