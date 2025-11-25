Інтерфакс-Україна
17:25 25.11.2025

Мерц: Ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України

Фото: https://www.dw.com

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц по результатах розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, зокрема, що його країна прагне якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну: ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи. Будь-який план, що зачіпає інтереси та суверенітет Європи, вимагає згоди Європи. Європа залишається непохитною і єдиною", - написав Мерц у соцмережі Х.

Як повідомилось, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та поділився свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни. Президент також зазначив, що українська сторона продовжує комунікацію з американською.

Зеленський та Мерц обговорили розвиток ситуації та скоординували наступні кроки, а також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання Коаліції охочих, де Німеччина буде співголовувати.

Теги: #розмова #зеленський #мерц

