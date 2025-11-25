Інтерфакс-Україна
Події
16:29 25.11.2025

Переговори між делегаціями США та РФ щодо мирного врегулювання в Україні проходять успішно – помічник Дрісколла

Фото: https://www.axios.com

Міністр армії США Ден Дрісколл почав зустріч з російською делегацією в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Axios.

"Секретар Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістами. Секретар Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів", - заявив помічник міністра Джефф Толберт.

Зазначається, з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією, що українська делегація на чолі з головою військової розвідки генералом Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі і проводить переговори як з американською, так і з російською делегаціями.

Раніше джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що глави військової розвідки України та Росії планували зустрітися в Абу-Дабі з іншого питання. Поїздка Дрісколла до Абу-Дабі стала несподіванкою для сторін і змінила початковий план.

Під час недільних переговорів у Женеві США та Україна доопрацювали рамки угоди, скоротивши їх з 28 до 19 пунктів, за даними українських чиновників. Американський чиновник заявив, що українці "погодилися на мирну угоду", але додав, що "залишаються деякі дрібні деталі, які потрібно узгодити".

В свою чергу, українські чиновники повідомили Axios, що США погодилися посилити проект гарантій безпеки, запропонований разом із початковим 28-пунктним планом. Сторони домовилися, що найчутливіше питання територіальних поступок буде обговорено на рівні лідерів, між президентами Трампом і Зеленським.

Обидві сторони погодилися, що питання, які не мають прямого відношення до миру в Україні – про майбутнє НАТО, європейську безпеку та відносини між США і Росією – будуть вилучені з рамки угоди.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив думку, що якщо новий документ відхилятиметься від домовленостей, яких, на думку президента Путіна, він досяг з Трампом на Алясці, Росія його не прийме.

Лавров заявив, що Росія "привітала" початковий план США, але "якщо дух і буква Анкориджа будуть викреслені з ключових домовленостей, які ми задокументували, то, звичайно, ситуація буде принципово іншою".

Умеров заявив, що Україна сподівається організувати візит президента Зеленського до США "у найближчий зручний термін у листопаді" з метою укладення угоди з президентом Трампом. Дата такої зустрічі ще не визначена.

