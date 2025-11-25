Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

Україна домовилася зі Сполученими Штатами щодо умов потенційної мирної угоди, проте ще є деталі, що потребують врегулювання, повідомляє ABC News з посиланням на американського чиновника.

"У вівторок американський чиновник повідомив ABC News, що українська делегація домовилася зі Сполученими Штатами щодо умов потенційної мирної угоди", йдеться у повідомленні видання на сайті.

Зазначається, що міністр армії США Ден Дрісколл у понеділок провів секретні переговори з російською делегацією в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) щодо продовження переговорів з Україною, що відбулися цими вихідними в Женеві та мали на меті просунути мирний процес в Україні, повідомив ABC News американський чиновник.

"Українці погодилися на мирну угоду", – сказав американський чиновник. "Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду".

Видання наголошує, що неоголошені переговори з російською делегацією в понеділок відбулися після переговорів, що відбулися минулими вихідними в Женеві між США та Україною, і це є свідченням того, що нова ініціатива США щодо перезапуску мирного процесу в Україні просувається вперед.

"Пізно в понеділок і протягом усього вівторка міністр Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні", – заявив у вівторок підполковник Джеффрі Толберт, речник армії США. "Переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістами. Міністр Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом та міжвідомчим зв’язком США щодо просування цих переговорів".

Ні Україна, ні Росія офіційно не підтвердили присутність своїх делегацій в Абу-Дабі.