Білий дім: переговори в Женеві щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишаються розбіжності

Переговори в Женеві (Швейцарія) в неділю щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишається кілька розбіжностей, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

"Протягом вихідних відбулися дуже продуктивні розмови, а це означає, що команда президента з національної безпеки та українська делегація фактично вчора, спеціальний секретар Рубіо були в Женеві, і вони змогли ретельно розглянути цей 28-пунктний мирний план, який запропонували Сполучені Штати", - сказала вона в коментарі Fox News.

За її словами, перемовини відбулись за участю російської та української сторін. "Вони дійсно змогли знайти спільні пункти, тому зараз є лише кілька пунктів розбіжностей, над якими наші команди продовжують працювати", - додала Лівітт.

За її словами, зустріч президентів США та України цього тижня не планується.

Лівітт додала, що Трамп тисне на обох лідерів.

"Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше", - прокоментувала вона дедлайн Трампа щодо схвалення мирної угоди.

Раніше він називав дату 27 листопада.