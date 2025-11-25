Інтерфакс-Україна
Події
00:15 25.11.2025

Білий дім: переговори в Женеві щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишаються розбіжності

1 хв читати

Переговори в Женеві (Швейцарія) в неділю щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишається кілька розбіжностей, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

"Протягом вихідних відбулися дуже продуктивні розмови, а це означає, що команда президента з національної безпеки та українська делегація фактично вчора, спеціальний секретар Рубіо були в Женеві, і вони змогли ретельно розглянути цей 28-пунктний мирний план, який запропонували Сполучені Штати", - сказала вона в коментарі Fox News.

За її словами, перемовини відбулись за участю російської та української сторін. "Вони дійсно змогли знайти спільні пункти, тому зараз є лише кілька пунктів розбіжностей, над якими наші команди продовжують працювати", - додала Лівітт.

За її словами, зустріч президентів США та України цього тижня не планується.

Лівітт додала, що Трамп тисне на обох лідерів.

"Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше", - прокоментувала вона дедлайн Трампа щодо схвалення мирної угоди.

Раніше він називав дату 27 листопада.

Теги: #перемовини #сша #розбіжності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:25 25.11.2025
Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

23:16 24.11.2025
Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

20:20 24.11.2025
Трамп обговорив з Сі війну в Україні та домовився про обмін державними візитами

Трамп обговорив з Сі війну в Україні та домовився про обмін державними візитами

18:08 24.11.2025
Україна та союзники застерігають США від "поспішних дій" у припинення війни – ЗМІ

Україна та союзники застерігають США від "поспішних дій" у припинення війни – ЗМІ

08:10 24.11.2025
Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

21:10 21.11.2025
Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

16:24 07.11.2025
Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

20:45 24.10.2025
Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

20:39 21.10.2025
У Білому домі заявили про відсутність намірів Трампа зустрічатися з Путіним ближчим часом, як і Рубіо з Лавровим

У Білому домі заявили про відсутність намірів Трампа зустрічатися з Путіним ближчим часом, як і Рубіо з Лавровим

10:53 20.10.2025
У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

У Чугуєві можливі проблеми з водопостачанням через масовану атаку ворожих БпЛА

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА