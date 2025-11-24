Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом для обговорення спірних питань його мирного плану.

"Чутливі речі, сенсативні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують, і заслуговують на достойний мир", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що "все для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко, і також розуміємо, як багато інтересів навколо України".

"І передусім є інтерес з Росією, щоб збити цей шанс на домовленість, щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені, і хто дуже старається послабити нашу позицію, позицію України", - сказав він.

Росія, зазначає президент, вкидає дезінформацію, залякує українців, протидіє кожному намаганню закінчити війну.

"Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України, і захищаємо українців. Саме це – наші ключові рамки перемовин. Я дякую кожному, хто з Україною, і робить все, щоб Україні вдалося", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17021