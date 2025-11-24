Інтерфакс-Україна
Події
22:29 24.11.2025

Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом для обговорення спірних питань його мирного плану.

"Чутливі речі, сенсативні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують, і заслуговують на достойний мир", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що "все для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко, і також розуміємо, як багато інтересів навколо України".

"І передусім є інтерес з Росією, щоб збити цей шанс на домовленість, щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені, і хто дуже старається послабити нашу позицію, позицію України", - сказав він.

Росія, зазначає президент, вкидає дезінформацію, залякує українців, протидіє кожному намаганню закінчити війну.

"Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України, і захищаємо українців. Саме це – наші ключові рамки перемовин. Я дякую кожному, хто з Україною, і робить все, щоб Україні вдалося", - резюмував він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17021

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 24.11.2025
Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

22:58 24.11.2025
Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

22:38 24.11.2025
Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

22:16 24.11.2025
Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

Після Женеви пунктів угоди США-РФ уже не 28, а менше - Зеленський

20:05 24.11.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

19:58 24.11.2025
Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

18:50 24.11.2025
Сі провів телефонну розмову з Трампом

Сі провів телефонну розмову з Трампом

18:40 24.11.2025
Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

18:39 24.11.2025
Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

15:25 24.11.2025
Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Білий дім: переговори в Женеві щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишаються розбіжності

Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

У Чугуєві можливі проблеми з водопостачанням через масовану атаку ворожих БпЛА

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях

Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

Трамп обговорив з Сі війну в Україні та домовився про обмін державними візитами

Лідери європейської зовнішньої політики закликають до миру в Україні на засадах міжнародного права – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА