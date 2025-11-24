Інтерфакс-Україна
18:50 24.11.2025

Сі провів телефонну розмову з Трампом

Голова Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) КНР.

"Увечері 24 листопада 2025 року голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом", - йдеться у заяві китайського МЗС.

Зазначено, що Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні. "Два президенти також обговорили кризу в Україні. Президент Сі наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру, та висловив сподівання, що різні сторони скоротять свої розбіжності, досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди якомога швидше та вирішать кризу в її корінних причинах", - зазначено у документі.

Наголошується, що Сі Цзіньпін "уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, наголосивши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку".

Як повідомлялося, представники Сполучених Штатів та України зустрілися у Женеві 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Делегації України та США по завершенні переговорів у Женеві в неділю оприлюднили спільну заяву, в якій назвали їх "конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру.

Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, "червоні лінії" та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

