Інтерфакс-Україна
Події
15:29 24.11.2025

Ердоган провів розмову з Путіним

1 хв читати
 Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, повідомляє Anadolu.

Згідно з заявою прес-служби президента, під час телефонної розмови Ердоган і Путін обговорили двосторонні відносини між Туреччиною і Росією, війну між Росією і Україною, а також регіональні та глобальні питання.

"Ердоган під час зустрічі заявив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусилля для справедливого і тривалого припинення війни між Росією та Україною. Президент Ердоган зазначив, що Туреччина, як і раніше, готова сприяти будь-яким дипломатичним ініціативам і планам, які сприятимуть налагодженню прямих контактів між сторонами та відкриють шлях до тривалого миру в регіоні", - вказується у повідомленні.

Російська сторона заявила, що Ердоган та Путін також обговорювали пропозицію США щодо мирної угоди, і Путін назвав американські пропозиції такими, що "йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці".

Теги: #путін #розмова #ердоган

