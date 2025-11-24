Інтерфакс-Україна
15:25 24.11.2025

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві
Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері очікує на повноцінну доповідь від делегації щодо переговорів у Женеві, за підсумками доповідей будуть визначені подальші кроки.

"Розповів пану прем’єр-міністру про перші результати роботи радників у Женеві. Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі за результатами розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стере.

Президент повідомив, що Україна продовжить координуватися з Європою та іншими партнерами у світі.

"Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - зазначив він.

Крім того, під час розмови лідери обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю.

