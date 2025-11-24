Інтерфакс-Україна
Події
14:16 24.11.2025

Кошта: у переговорах щодо миру для України є значний прогрес

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що у переговорах щодо миру для України, які пройшли у Женеві за участю США, України та ЄС, зроблений значний прогрес.

Відповідну заяву він зробив за результатами неформального засідання лідерів Європейського союзу, яке пройшло ранком понеділка у гібридному форматі в Луанді (Ангола), де пізніше розпочався саміт ЄС-Африканський союз.

"Я щойно завершив зустріч 27 європейських лідерів, в якій також взяла участь президент Європейської Комісії. Ми підбили підсумки останніх подій щодо зусиль, спрямованих на досягнення миру для України. У мирних переговорах з’явився новий імпульс. Вчорашня зустріч у Женеві між Сполученими Штатами, Україною, інституціями Європейського Союзу та представниками Європи ознаменувала значний прогрес", - заявив він.

Кошта розказав, що Сполучені Штати та Україна повідомили, що переговори були конструктивними та що з кількох питань було досягнуто прогресу. "Ми вітаємо цей крок вперед, і деякі питання ще потребують вирішення, але напрямок позитивний. Ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського та Трампа та їхніх команд. Також очевидно, що питання, які безпосередньо стосуються Європейського Союзу, такі як санкції, розширення чи заблоковані активи, вимагають повної участі та рішення Європейського Союзу", - деталізував президент Європейської ради.

Кошта запевнив, що ЄС готовий й надалі підтримувати цей процес, тісно співпрацюючи з Європейським Союзом та у тісній координації з Україною, Сполученими Штатами та НАТО. "Зараз важливо, щоб ми рухалися вперед як партнери, об'єднані нашою спільною метою - зупинити цю війну, припинити вбивати людей та зупинити цю агресивну війну проти України, а також забезпечити справедливий і тривалий мир для українського народу", - заявив він.

Крім того, Кошта повідомив, що Європейський Союз має намір продовжувати надавати президенту Зеленському всю необхідну підтримку: дипломатичну, військову та економічну. "Це стосується, зокрема, фінансової підтримки України. Як ви пам'ятаєте, ми зобов'язалися виконати це зобов'язання в жовтні, і ми це зробимо на грудневому засіданні Європейської Ради. На завершення, дозвольте мені наголосити, що мир не може бути тимчасовим перемир'ям, він має бути довгостроковим рішенням. Україна обрала Європу, і Європа буде поруч з Україною", - наголосив президент Європейської ради.

