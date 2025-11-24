Сибіга закликав партнерів розглянути можливість візитів високого рівня до України

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "змістовну розмову" з союзниками з Німеччини Йоганном Вадефулем, Великої Британії Іветт Купер, Франції Жаном-Ноелем Барро, Фінляндії Еліною Валтонен, Італії Антоніо Таяні та Польщі Радославом Сікорським.

"Я поінформував наших європейських партнерів про останні події у зусиллях щодо встановлення миру, результати вчорашніх змістовних і продуктивних переговорів у Женеві, а також про важливу роль Європи. Ми обмінялися поглядами та скоординували позиції напередодні наступних кроків", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував союзникам за їхнє підтвердження незмінної підтримки України та президента Володимира Зеленського. Міністр зазначив , що Україна цінує мирні зусилля Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа та залишається відданою конструктивній і активній роботі задля припинення війни.

Він таки наголосив на критичній важливості збереження трансатлантичної єдності для забезпечення тривалого й справедливого миру для України та всієї Європи.

"Ми також погодилися щодо необхідності підтримувати тиск на Росію, зокрема через нові санкції та рішення дозволити повне використання заморожених російських активів, що є необхідним до кінця року. Ми поділяємо думку, що головною метою мирного процесу є справедливий і тривалий мир із повагою до суверенітету та безпеки України", - повідомив Сибіга.

За його словами, вони з колегами домовилися залишатися в тісній координації для досягнення цієї мети.

"Я також закликав наших партнерів розглянути можливість візитів високого рівня до України, щоб продемонструвати свою солідарність і підтримку нашому народу.", - написав глава МЗС.