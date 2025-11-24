13:02 24.11.2025
Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною
Президент США Дональд Трамп допустив, що "щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною.
"Чи справді можливий значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, поки не побачите, але, можливо, щось хороше все-таки відбувається", - написав він у своїй соціальній мережі Тruthsocial.
"Боже благословіння Америці", - завершив він допис.