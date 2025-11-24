Інтерфакс-Україна
Події
13:02 24.11.2025

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп допустив, що "щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною.

"Чи справді можливий значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, поки не побачите, але, можливо, щось хороше все-таки відбувається", - написав він у своїй соціальній мережі Тruthsocial.

"Боже благословіння Америці", - завершив він допис.

Теги: #україна #росія #трамп #переговори

