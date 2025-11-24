Швеція не визнає незаконну анексію Росією українських територій

Швеція не планує змінювати свою позицію і не визнає незаконну анексію Росією окупованих українських територій, заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

"Дозвольте мені чітко заявити: Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – заявила Стенергард, коментуючи статус Криму, Донецька, Луганська, Херсона і Запоріжжя, передає The Guardian.

Вона наголосила, що Швеція продовжуватиме підтримку України і вимагатиме справедливого миру.

"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою. Не може бути обмежень для збройних сил України, які спровокують подальшу агресію Росії, і не може бути жодних обмежень для повних суверенних прав українського народу обирати свій власний шлях, який включає шлях до членства в ЄС. Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу, ... також матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктний план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – зазначила Стенергард.