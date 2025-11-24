Інтерфакс-Україна
Події
12:12 24.11.2025

Швеція не визнає незаконну анексію Росією українських територій

1 хв читати
Швеція не визнає незаконну анексію Росією українських територій

Швеція не планує змінювати свою позицію і не визнає незаконну анексію Росією окупованих українських територій, заявила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

"Дозвольте мені чітко заявити: Швеція не визнає незаконну анексію Криму чи будь-якої іншої частини території України Росією. Ми не будемо винагороджувати агресію", – заявила Стенергард, коментуючи статус Криму, Донецька, Луганська, Херсона і Запоріжжя, передає The Guardian.

Вона наголосила, що Швеція продовжуватиме підтримку України і вимагатиме справедливого миру.

"Оскільки Росія не змінила своєї позиції, Швеція та ЄС також не змінили своєї. Наша позиція залишається незмінною: для досягнення справедливого і тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою. Не може бути обмежень для збройних сил України, які спровокують подальшу агресію Росії, і не може бути жодних обмежень для повних суверенних прав українського народу обирати свій власний шлях, який включає шлях до членства в ЄС. Угода, яка включає ці основні елементи, яка по-справжньому поважає суверенітет України і має підтримку її народу, ... також матиме нашу підтримку. Але доки триває російська агресія, Швеція має чіткий двопунктний план щодо зміцнення України та ослаблення Росії. Ви можете розраховувати на нашу підтримку", – зазначила Стенергард.

Теги: #невизнання #швеція #анексія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 15.11.2025
Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Швеції енергетику, винищувачі й антикорупційні розслідування в Україні

12:52 09.11.2025
Дрон скинув фарбу і липку речовину на віллу російської торгової делегації у Швеції – ЗМІ

Дрон скинув фарбу і липку речовину на віллу російської торгової делегації у Швеції – ЗМІ

21:38 06.11.2025
Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

20:54 06.11.2025
Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

12:06 31.10.2025
Керівник САП обговорив з послом Швеції захист прозорого використання міжнародної допомоги

Керівник САП обговорив з послом Швеції захист прозорого використання міжнародної допомоги

16:29 25.10.2025
Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

17:21 22.10.2025
Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

17:03 22.10.2025
Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

15:40 22.10.2025
Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

Зеленський у Швеції обговорить угоду про експорт оборонної продукції з компанією Saab – ЗМІ

14:10 22.10.2025
Зеленський прибув до Швеції

Зеленський прибув до Швеції

ВАЖЛИВЕ

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

Кошта поговорив із Зеленським: Єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для успішного результату мирних переговорів для України та Європи

Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Коаліція охочих збереться у вівторок для обговорення ситуації навколо майбутнього мирного плану для України – Єврокомісія

Зеленський і Наусєда погодилися щодо пунктів, які важливо просувати, щоб забезпечити гарантії миру

Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

ВАКС визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина екскерівника одеської податкової

Зеленський поінформував Кошту про хід вчорашніх перемовин у Женеві

В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА