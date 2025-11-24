Інтерфакс-Україна
Події
09:33 24.11.2025

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, виникло загоряння

1 хв читати
Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, виникло загоряння
Фото: Одеська ОВА

Вночі 24 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання. На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що дані про загиблих та постраждалих не надходили.

Теги: #одеська

