24 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день сіамських близнюків, Всесвітній день еволюції, Всесвітній день моржа.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія.

День 1370 Російська агресія - Day 1370 Russian aggression

Всесвітній день сіамських близнюків

24 листопада світ уперше офіційно відзначає Всесвітній день сіамських близнюків. Це нове міжнародне свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 24 листопада у 2024 році, що має на меті підвищити обізнаність, підтримку та повагу до зрощених близнюків і їхніх родин.

Всесвітній день еволюції

24 листопада спільнота науковців всього світу відзначає Всесвітній день еволюції. Присвячене це свято річниці публікації відомої праці Ч. Дарвіна "Походження видів".

Всесвітній день моржа

Відзначається щорічно 24 листопада з 2008 року. Цей день є закликом до дій, спрямованих на підвищення обізнаності про збереження моржів, ніжних гігантів Арктики. Заснований у 2008 році Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) та Радою з морських ссавців, цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються моржі внаслідок зміни клімату та людської діяльності.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Олекси (Олексія) Петровича Стороженка (1805–1874), українського письменника, драматурга, етнографа. Рік народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2024–2025 роках", даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 1806 р.;

175 років від дня народження Миколи Корниловича Бодаревського (1850–1921), українського художника. Дату народження подано за ЕСУ, біографічним довідником "Мистецтво України", Encyclopedia of Ukraine, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 06.12.1850 р.;

135 років від дня народження Володимира Білозора (1890–1969), українського військового лікаря УСС, громадського діяча, автора спогадів та медико-історичних нарисів (США);

100 років від дня народження Симона ван дер Мера (1925–2011), голландського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1984).

Ще цього дня:

1994 - В Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 - Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів Президента України, переможцем визнають Віктора Януковича;;

2015 - Солдати Вільної сирійської армії збивають у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 - Загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача "СУ-24", що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Церковне свято:

24 листопада православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Катерини

Свята великомучениця Катерина була дочкою правителя Олександрії Єгипетської Конста. Рідкісна краса та надзвичайний розум були притаманні Катерині, яка вільно володіла іноземними мовами, досконало знала твори багатьох язичницьких письменників і філософів, відомих лікарів. Оголосила батькам, що погодиться вийти заміж лише за того, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі і мудрості.

Один святий старець сказав Катерині, що він знає юнака, який перевершує її в усьому, і вручив їй ікону Божої Матері з Ісусом на руках. І Катерина, відчувши заклик Господній, вже в глибокому, правдивому смиренні й покорі волі Божій, обрала шлях наслідування Господа, і відтепер її надихала одна мета: жити для Ісуса Христа. Свята Катерина молилася всю ніч і побачила Пречисту Діву Марію, яка просила Свого Сина подивитися на Катерину на колінах, але Немовля тоді відвернуло Своє лице.

Коли старець навчив святу таємниць християнської віри і здійснив над нею таїнство хрещення, їй знову було видіння Пресвятої Богородиці з Немовлям. Тепер Господь Ісус ласкаво дивився на неї і дав їй перстень, таким чином заручивши її із Собою.

У той час в Олександрії було язичницьке свято. Свята Катерина безбоязно пішла до головного жреця – імператора Максиміана, сповідала свою віру і мудро викрила омани язичників. Краса дівчини полонила правителя. Максиміан спробував спокусити святу Катерину багатством і славою. Отримавши гнівну відмову, імператор піддав святу жорстоким мукам, а потім кинув у темницю. Наступного дня мученицю знову привели на судилище. Під загрозою колесування їй запропонували принести жертву ідолам, але Янгол розтрощив знаряддя страти. Свята Катерина твердо визнала вірність Господу і з молитвою до Нього сама поклала голову на плаху під меч ката.

Мощі святої Катерини були перенесені Янголами до Синайської гори. У VI столітті за одкровенням були знайдені глава і ліва рука святої мучениці і з почестями перенесені в новостворений храм Синайського монастиря, побудований імператором Юстініаном. Нині мощі великомучениці зберігаються в невеликій мармуровій раці у вівтарі головного храму монастиря святої Катерини (так став називатися Синайський монастир після перенесення туди святих останків), на правій стороні престолу. Ще одна частина мощей (палець) знаходиться в мощевику ікони великомучениці Катерини в лівому нефі храму і завжди відкрита вірянам для поклоніння.

Перші зображення Катерини що збереглися належать до VIII-IX ст. На православних іконах мучениця традиційно зображується в царському одязі, з вінцем на голові і хрестом у правій руці. Відомі зображення святої, що спирається на колесо, з пальмовою гілкою в руці.

День пам’яті Великомученика Меркурія

Меркурій жив у III столітті, походив зі знатної сім'ї і був начальником війська при імператорах Декії і Валеріані. Одного разу на його солдатів напало вороже військо, тоді Меркурію наснився янгол, який вручив меч і сказав, щоб той бився без страху.

Воїни Меркурія перемогли ворогів, а воєначальник знову побачив уві сні янгола, який попереджав, що Меркурію доведеться страждати, щоб отримати вінець. Меркурій хрестився, а імператор Декій за такий вчинок кинув його в темницю. Пізніше мученика довго катували, а потім обезголовили.

Іменини:

Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

З прикмет цього дня:

Дощ або мокрий сніг обіцяють потепління перед груднем, тепла погода – теплу зиму, а багато зірок – хороший урожай грибів наступного року. Якщо ж на вулиці сонячно, зима буде холодною, а туман чи відлига свідчать про похолодання після 4 грудня.