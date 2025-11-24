Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про формування переговорної позиції ЄС щодо мирного плану Трампа. Про це він сповістив на платформі X у неділю.

"Я погоджуюся з усіма, включаючи Україну та Америку, що кровопролиття має припинитися, війна має закінчитися, і зараз це, перш за все, залежить від Росії. Зараз ми формуємо переговорну позицію, і я сподіваюся, що вона буде достатньо сильною, щоб її можна було узгодити не лише з Україною та Америкою з європейського боку, але й, перш за все, переконати Росію сісти за стіл переговорів", - заявив Мерц у відеокоментарі, опублікованому на X.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/1992697844806074490?s=20