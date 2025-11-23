Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

Українські військові знищили у місті Покровськ Донецької області 388 окупантів з початку листопада, ще 87 поранили, і не дали їм закріпитися в центрі міста, повідомляється в телеграм-каналі 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) в неділю.

"Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ", - повідомляється у зведенні станом на 10:00 23 листопада.

Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. "Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати", - йдеться в повідомленні.

Також днями ворог намагався перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях, але той був знищений.