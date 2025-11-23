23 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день імідж-консультанта, Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі.

Православна церква вшановує пам'ять святих святителів Амфілоха і Григорія.

День 1369 Російська агресія - Day 1369 Russian aggression

Міжнародний день імідж-консультанта

Консультанти з іміджу долучаються до життя багатьох людей, щоб надати їм впевненості у важкі моменти, розкрити особистість, дістати на поверхню внутрішнє "я". Свято створили 2012 року і вперше його відсвяткували в Мексиці, де багато університетів пропонують наукові ступені у сфері іміджу. Ініціаторами створення професійного дня стали Маноло Трухільйо та Гільдеберто Мартінес.

Міжнародний день боротьби з безкарністю

Заснований 2009 року за ініціативи Міжнародної асоціації IFEX (Монреаль). На сьогодні до її складу належать більш ніж 70 організацій з багатьох країн світу.

Саме цього дня у місті Ампатуан (Філіппіни) викрали та знищили 58 людей, серед яких було 32 журналісти.

Всесвітній день акварелі

Започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо, який все своє життя присвятив живопису в техніці акварелі. Святкують його з 1991 року. Рохо палко вірив, що саме акварель може передати всю красу світу. До цього багато хто оминав акварель, оскільки вважлось, що вона підходить лише для "дитячих малюнків".

День Фібоначчі

Дату святкування обрали на честь початку самого ряду чисел — 1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2)...

Ряд чисел, названий його іменем, створив Леонардо Пізанський, який жив у Пізі приблизно з 1175 по 1250 роки. Леонардо Пізанський (саме так він підписував свої труди) впровадив використання арабських цифр та знаку нуля, десятинної системи та сучасної позиційної числення.

Головними досягненнями Леонардо вважаються "Книга абака" (практичний математичний посібник) та ряд Фібоначчі (назва сформувалася з двох італійських слів: figlio Bonacci, що перекладається як "син Боначчі" – саме так звали батька Леонардо).

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Стевана Сремаця (1855–1906), сербського письменника;

140 років від дня народження Віктора Григоровича Дроботька (1885–1966), українського мікробіолога. Дату народження подано за даними НАН України, Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 24.11.1885 р.;

135 років від дня народження Володимира Коссара (1890−1970), українського громадсько-політичного та військового діяча, одного з ініціаторів створення Конґресу Українців Канади (Канада);

125 років від дня народження Параски Іванівни Власенко (1900–1960), української майстрині народного декоративного розпису;

120 років від дня народження Катерини Ісаківни Стецюк (1905−2002), української історикині, педагогині;

90 років від дня народження Олега Максимовича Адаменка (1935–2023), українського геолога;

70 років від дня народження Миколи Володимировича Шолудька (1955), українського архітектора;

60 років від дня народження Олега Куцина (1965-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни.

Ще цього дня:

1938 - Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1994 - Під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

2003 – У результаті Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 - Починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 – Європарламент визнав Росію країною-"спонсором тероризму".

Церковне свято:

День пам’яті святого Амфілохія Іконійського, єпископа, друга Григорія Богослова та Василія Великого.

Народився Амфілохій у християнській родині в Кападокії (Мала Азія), тому змалечку вивчав Боже Слово. Спочатку мріяв стати адвокатом, але все ж вирішив покинути мирське життя і почати служити Богу. Більшу частину свого життя прожив у пустелі. 374 року став єпископом. В той період був скликаний Іконійський синод, на якому засудили македонян-єретиків. Боровся з арійцями. Отримав від Господа дар зцілення.

Іменини:

Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.

З прикмет цього дня:

Іній вранці — до морозів, а ввечері — до снігопаду; багато снігу — зима буде теплою. Туман вказує на відлигу, а вітер — на похолодання та хуртовини.