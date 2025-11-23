Інтерфакс-Україна
00:28 23.11.2025

Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, поінформувавши його про результати своїх попередніх переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Sky News.

"Стармер передав Трампу інформацію про перебіг дискусій щодо створення самоназваної "коаліції волевиявлення" на полях зустрічі G20 в Південній Африці. Після ознайомлення з деталями сторони домовилися, що їхні команди завтра в Женеві працюватимуть разом над 28-пунктним мирним планом", - повідомив речник Даунінг-стріт.

За словами речника, Стармер і Трамп також погодилися провести повторну розмову наступного дня.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у суботу провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про дипломатичне планування мирного процесу, а також підтвердив, що радники України, США та формату E3 — Британії, Франції та Німеччини — працюватимуть у неділю в Швейцарії.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-trumps-peace-plan-revealed-in-full-but-zelenskyy-says-his-team-must-check-its-genuine-12541713?postid=10577426#liveblog-body

