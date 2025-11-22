Зеленський розповів лідерам країн Північної Європи та Балтії, прем’єр-міністру Польщі про роботу над планом закінчення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії: прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, президентом Литви Гітанасом Наусєдою, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

"Глава держави поінформував про роботу з американськими та європейськими партнерами над планом закінчення війни та наступні кроки. Україна з перших днів цієї війни прагне достойного миру як ніхто інший і робить зі свого боку все, щоб працювати максимально предметно", - повідомила пресслужба Зеленського.

Президент подякував кожному лідеру за підтримку України та українців, нашої боротьби за свободу, суверенітету й територіальної цілісності. Україна цінує солідарність і розуміння принципових для нас позицій.

Крім того, президент провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Поділився деталями нашої дипломатичної роботи зі США та Європою. Для нас важливо, щоб усі партнери, які з нами від самого початку цієї війни, були поінформовані про ситуацію. Координуємося, щоб Європа була включена у процес", - написав Зеленський у телеграм.

Президент України подякував Туску та всьому польському народові за підтримку. "Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Польщу, і дуже це цінуємо", - написав він.

У свою чергу Туск у соцмережі Х так розказав про розмову: "Щойно Володимир Зеленський у телефонній розмові виклав свою позицію щодо американської мирної пропозиції. Вона вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати Україні та Європі свої умови. Все, що стосується Польщі, має бути узгоджено з польським урядом".