Події
21:10 21.11.2025

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Фото: Анадолу

План припинення війни в Україні обговорив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц з президентом США Дональдом Трампом по телефону у п'ятницю.

"Я щойно обговорив план мирного урегулювання для України з президентом США під час приємної та конфіденційної телефонної розмови. Ми домовилися про наступні кроки на рівні радників. Зараз я проінформую європейських партнерів", - написав Мерц у п'ятницю.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. Окрім примусу України до здачі території Донецької та Луганської областей, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі та заборону Україні володіти ракетами далекого радіуса дії. Вона також заблокує розгортання іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Натомість Україні "буде дозволено домовлятися про гарантії безпеки від урядів США та європейських країн, щоб допомогти підтримувати будь-яке припинення вогню". На окупованих територіях, згідно угоди, російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю заявив, що зараз один із найважчих тисків на Україну, держава може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Він заявив, що пропонуватиме альтернативи до плану з 28 пунктів, але Україна не дасть ворогу приводів звинуватити її в небажанні миру.

 

Теги: #перемовини #німеччина #сша

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень – Зеленський

Співвласник Fire Point: Міндіч хотів 50% акцій компанії, але ми йому відмовили, ніяких обшуків у нас не було

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Трамп вважає, що Зеленському доведеться обирати між мирним планом і подальшою боротьбою

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Президент Румунії вітає поновлені зусилля Трампа щодо припинення війни та підтверджує свою підтримку України

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

Генсек НАТО Рютте: Ми всі працюємо над тим, щоб покласти край кровопролиттям та руйнуванням

