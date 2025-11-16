Інтерфакс-Україна
Події
06:55 16.11.2025

МЗС Туреччини: Мирні переговори з Росією можуть відбутися в Туреччині

1 хв читати

Мирні переговори між Росією та Україною можуть відновитися в Туреччині, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю мовнику A Haber.

"Ну, звісно, ​​ми не можемо вдаватися в подробиці з причин, які ви зрозумієте, я маю на увазі, я вважаю це (Переговори - ІФ-У) може статися в Туреччині, це може статися деінде. Але цей мир не тільки має статися, але й станеться", - сказав міністр.

Фідан підкреслив, що війна наразі перебуває в "найтемнішому моменті", а обидві сторони, за його словами, зосереджені на руйнуванні інфраструктури одна одної. Він зазначив, що використання дронів і "камікадзе"-дронів ускладнює пересування та проведення операцій, а успіхи українських і російських сил даються великими людськими втратами.

Джерело: https://youtu.be/EKkUjlutpPs?si=QqQYJ5fBxp8U0JJj

Теги: #переговори #туреччина #рф

