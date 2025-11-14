Інтерфакс-Україна
Події
16:08 14.11.2025

Польща хоче, щоб Україна брала участь у проєкті SAFE - Міноборони

Фото: Unsplash

Польща хоче, щоб Україна брала участь у новій оборонній ініціативі Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe), заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

"Ми хочемо, щоб Україна брала участь у проєкті SAFE. Це дуже важливий європейський інструмент. З одного боку, він посилює фундамент європейської безпеки, тобто європейську оборонну промисловість, а з іншого — надає дуже практичні рішення щодо військового обладнання для європейських держав. Ми хочемо, щоб Україна брала участь у цьому проєкті", - сказав він на пресконференції після зустрічі "Групи п’яти" в Берліні у п’ятницю.

Залевський також зазначив, що Польща має амбіцію стати найбільшим бенефіціаром цієї програми. За його словами, до кінця цього місяця Варшава хоче подати інвестиційний план на понад 43 мільярди євро.

"Ми прагнемо, аби цей план передбачав співпрацю з українськими компаніями, зокрема створення польсько-українських спільних підприємств на території Польщі. Це дуже суттєво посилить українську оборону". – наголосив заступник міністра.

У зустрічі в Берліні також бере участь верховний представник ЄС Кая Каллас. Міністр оборони України Денис Шмигаль приєднався до засідання через відеозв’язок.

Формат "Великої п’ятірки" (Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща та Франція) було створено рік тому за ініціативою Німеччини та Франції. Він характеризується, перш за все, своєю європейською спрямованістю – зокрема, на підтримку України та європейської безпеки.

Теги: #польща

