12:56 14.11.2025

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) після проведення негласного етапу та обшуків по справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" зараз переходить до етапу ще й фінансового розслідування, в якому необхідна буде співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП.Чат".

"Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі" (де фігуранти обговорювали схеми та розподіляли гроші) і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив Кривонос.

За його словами, за наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, що ускладнює слідство.

"Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.

Він також наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом та при цьому визнав, що по декільком чутливим провадженням Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".

"Я сподіваюся на конструктивну співпрацю", – сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ буде зараз надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися.

"Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив директор НАБУ.

Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс", так чи інакше, пройшло близько $100 млн, кошти виводились в великих об'ємах за кордон.

"Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив він важливість фінансового розвідування.

Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів, але ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко під час спілкування також повідомив, що в ході розслідування необхідно ще розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.

Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RCTC-vx4xNY

Теги: #кривонос #мідас #набу

