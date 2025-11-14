Інтерфакс-Україна
Події
12:43 14.11.2025

На вихідних в Україні подекуди невеликий дощ, на півдні та південному сході - туман

В Україні у суботу, 15 листопада, без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ, вночі та вранці у південно-східній частині туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Чорного моря до 11°; вдень 8-13°, на Прикарпатті та Одещині до 16°.

У Києві в суботу без опадів, лише в другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 15 листопада найвища температура вдень була 15,6° в 1969р., найнижча вночі -16,4° в 1908р.

У неділю, 16 листопада вночі на Сумщині та Харківщині, невеликий мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни до 16°; у північній частині вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр

