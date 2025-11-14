Внаслідок масованого удару БпЛА по Чугуєву спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих

Близько опівночі ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками по непрацюючому приватному підприємству на території Чугуєва (Харківська обл), повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Зафіксовано пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньої інформації, постраждалих внаслідок обстрілу, немає. До ліквідації пожежі залучені рятувальники", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

