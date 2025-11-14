Інтерфакс-Україна
Події
04:08 14.11.2025

Внаслідок масованого удару БпЛА по Чугуєву спалахнула пожежа, попередньо без постраждалих

1 хв читати

Близько опівночі ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками по непрацюючому приватному підприємству на території Чугуєва (Харківська обл), повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"Зафіксовано пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньої інформації, постраждалих внаслідок обстрілу, немає. До ліквідації пожежі залучені рятувальники", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Джерело:

https://t.me/GalinaMinaeva/5280

Теги: #атака #харківська #бпла

