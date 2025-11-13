У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

Рішення щодо накладення санкцій проти фігурантів корупційного скандалу в енергетичній сфері Тимура Міндіча та Олександра Цукермана "передбачає повний стандартний пакет, включно з блокуванням активів на території України, незалежно від громадянства осіб, до яких вони застосовані", роз’яснив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, на якого посилається Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"У мережі поширюються численні маніпуляції щодо санкцій РНБО проти двох фігурантів розслідування НАБУ. З метою внесення ясності, зазначаємо. Відповідно до роз’яснень Уповноваженого Президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, рішення передбачає повний стандартний пакет санкцій, включно з блокуванням активів на території України, незалежно від громадянства осіб, до яких вони застосовані", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у четвер.

"Строк застосування санкцій — три роки (а для позбавлення нагород — безстроково). Заборони на в’їзд немає. Стандартний набір і строк санкцій, включно з повним блокуванням активів (миттєвий ефект). Застосовано до осіб з підтвердженим іноземним громадянством", — зазначив Власюк.

"Зазначення іноземного громадянства дозволить здійснювати оперативне блокування в іноземних юрисдикціях. Окрім цього, санкції реально блокують активи в Україні. Твердження про те, що вони "не діють на українське майно" — це маніпуляції, які не відповідають дійсності", - наголошується у повідомленні ЦПД.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 листопада 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №843/2025 розміщений на сайті президента.

Згідно з додатком до документу, санкції застосовано проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Підсанкційних осіб буде позбавлено державних нагород України, також терміном на три роки буде заблоковано їхні активи. Окрім того, Міндічу та Цукерману буде повністю обмежено торговельні операції та повністю припинено транзит та перевезення через територію України.

12 листопада Зеленський заявив, що підпише рішення Ради з національної безпеки щодо застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".